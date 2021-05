Vaccini, riaperture e recovery: arriva la ripresa economica in Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La campagna vaccinale e l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia Italiana nella seconda metà del 2021”. Ma l’Italia raggiungerà i livelli economici pre-pandemici “entro la fine del 2022”, sotto la spinta del recovery plan. Lo scrive la Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera, presentate oggi dal Commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Dopo il crollo a - 8,9 per cento del 2020 (il più pesante in tutta l’Ue, solo la Spagna ha fatto peggio, -10,8 per cento), il pil Italiano dovrebbe chiudere a 4,2 per cento quest’anno, per crescere dello 0,2 per cento l’anno prossimo (4,4 per cento). Il deficit salirà all’12 per cento (11 e tre quarti, per la precisione) quest’anno, per calare al 5,5 per cento l’anno prossimo. Il problema è il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La campagna vaccinale e l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla fortedell’economiana nella seconda metà del 2021”. Ma l’raggiungerà i livelli economici pre-pandemici “entro la fine del 2022”, sotto la spinta delplan. Lo scrive la Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera, presentate oggi dal Commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Dopo il crollo a - 8,9 per cento del 2020 (il più pesante in tutta l’Ue, solo la Spagna ha fatto peggio, -10,8 per cento), il pilno dovrebbe chiudere a 4,2 per cento quest’anno, per crescere dello 0,2 per cento l’anno prossimo (4,4 per cento). Il deficit salirà all’12 per cento (11 e tre quarti, per la precisione) quest’anno, per calare al 5,5 per cento l’anno prossimo. Il problema è il ...

