Vaccini, pure Draghi per liberalizzare i brevetti: “Ok stop temporaneo, ma Gran Bretagna e Stati Uniti devono sbloccare le esportazioni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sì alla liberalizzazione “temporanea” dei brevetti dei Vaccini anti-Covid. Interpellato alla Camera durante il question time dall’ex ministra della Salute Giulia Grillo, ora anche il presidente del Consiglio Mario Draghi si dice favorevole allo stop della proprietà intellettuale per le case farmaceutiche. A patto però che sia circoscritto nel tempo, come suggerito “dagli esperti del settore”, in modo tale da “non disincentivare la ricerca“. Il premier conferma per la prima volta in modo netto che l’Italia “condivide” l’indirizzo espresso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la cui proposta sarà chiarita “nei prossimi giorni”, ma avverte che si tratta di un problema più “complesso” di così. “Di per sé la liberalizzazione dei brevetti non assicura la produzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sì alla liberalizzazione “temporanea” deideianti-Covid. Interpellato alla Camera durante il question time dall’ex ministra della Salute Giulia Grillo, ora anche il presidente del Consiglio Mariosi dice favorevole allodella proprietà intellettuale per le case farmaceutiche. A patto però che sia circoscritto nel tempo, come suggerito “dagli esperti del settore”, in modo tale da “non disincentivare la ricerca“. Il premier conferma per la prima volta in modo netto che l’Italia “condivide” l’indirizzo espresso dal presidente degliJoe Biden, la cui proposta sarà chiarita “nei prossimi giorni”, ma avverte che si tratta di un problema più “complesso” di così. “Di per sé la liberalizzazione deinon assicura la produzione ...

