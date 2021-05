Vaccini: Puglia al top, da domani prenotazioni per 57enni e 56enni. Più dosi di Pfizer - Moderna a medici famiglia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua anche la possibilità di prenotazione per over 60, sempre tramite sito web laPugliativaccina.regione.Puglia.it , numero verde 800713931 e farmacie. Con i dati aggiornati a lunedì 10 maggio, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua anche la possibilità di prenotazione per over 60, sempre tramite sito web lativaccina.regione..it , numero verde 800713931 e farmacie. Con i dati aggiornati a lunedì 10 maggio, ...

Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è la #Puglia con 87 p… - LaGazzettaWeb : Vaccini: Puglia al top, da domani prenotazioni per 57enni e 56enni. Più dosi di Pfizer-Moderna a medici famiglia - CristinaCroccoP : Vaccini in farmacia da giugno: come si prenota e chi ne ha diritto- - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid Puglia, scende occupazione posti letto in Intensiva: 29%. @micheleemiliano : «Coprifuoco va tolto per gradi». Vacc… - Yogaolic : @AldTar @fanpage Ha iniziato la Lombardia col dire che vuole i vaccini degli altri e quindi credo anch’io sia una b… -