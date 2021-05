Vaccini | Locatelli | ' Seconda dose Pfizer a 42 giorni non abbassa efficacia' L' azienda | decisione è di competenza delle autorità sanitarie

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e presidente del Cts, esprime contrarietà per le affermazioni diche invita a mantere i 21di distanza tra la prima e la ...

Advertising

Mikepub1 : RT @noitre32: Pfizer, attenersi agli studi sul richiamo a 21 giorni. Locatelli : va bene anche dopo i 40 giorni ????? Eccerto, mancano i va… - CiaoGrosso : RT @noitre32: Pfizer, attenersi agli studi sul richiamo a 21 giorni. Locatelli : va bene anche dopo i 40 giorni ????? Eccerto, mancano i va… - 68antipatico : Inizia a scoprire il braccio ai tuoi figli, nipoti e tutta la tua stirpe. Locatelli ha proposto di cominciare a v… - tigrelt : RT @noitre32: Pfizer, attenersi agli studi sul richiamo a 21 giorni. Locatelli : va bene anche dopo i 40 giorni ????? Eccerto, mancano i va… - giovann92669360 : RT @noitre32: Pfizer, attenersi agli studi sul richiamo a 21 giorni. Locatelli : va bene anche dopo i 40 giorni ????? Eccerto, mancano i va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Locatelli

ha proposto di cominciare a vaccinare agli ...Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Comitato ... 12 mag 09:31 Covid, notte diall'hub dei Bersaglieri di Caserta Sono andate avanti tutta la ...ROMA – Covid, il Consiglio superiore di sanità apre sul coprifuoco, tema molto discusso nelle ultime settimane e al centro del dibattito politico in Italia. “Premesso che la scelta evidentemente spett ...Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ad Agorà, su Rai Tre, in merito alla riduzione dell'orario del coprifuoco. Rispetto all' ...