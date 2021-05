Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia d’età 52-53 anni: da quando, come fare e dove (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel Lazio. Dopo i 54enni e i 55enni, da sabato 15 maggio a mezzanotte partiranno le prenotazioni per tutti colori che sono nati nel 1968-1969, quelli appartenenti alla fascia d’età 52-53 anni. prenotazione vaccino 52-53 anni nel Lazio: come fare Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (poste sul retro della tessera sanitaria). Al momento della prima prenotazione viene indicata già la data per il secondo richiamo, che verrà ricordato tramite SMS. Prenotazioni su: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel. Dopo i 54enni e i 55enni, da sabato 15 maggio a mezzanotte partiranno le prenotazioni per tutti colori che sono nati nel 1968-1969, quelli appartenenti alla52-53vaccino 52-53nelPer prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (poste sul retro della tessera sanitaria). Al momento della primaviene indicata già la data per il secondo richiamo, che verrà ricordato tramite SMS. Prenotazioni su: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal turismo vaccinale agli open day, come si muovono le Regioni sui vaccini. In Lazio è vicino l'accordo per i vaca… - CorriereCitta : Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia d’età 52-53 anni: da quando, come fare e dove - tusciaweb : Vaccini anti-Covid, sabato tocca ai 52 e 53enni Roma - Vaccini anti-Covid, il Lazio apre un nuovo slot di - ammaiFiamma : @ValeriaDeSimon1 Il dramma è che, prendi il lazio, si andava come treni poi i vaccini sono finiti e così un po' ovu… - Giubetta : Vaccini: vicino accordo su vacanzieri, immunità nel Lazio a agosto - Lazio - -