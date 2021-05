Vaccini Lazio, D’Amato: ‘Da fine giugno prenotazioni aperte a tutti’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra open day per non sprecare le dosi e prenotazioni aperte ad altre fasce d’età, la campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue. Dai centri vaccinali ai poli natatori, fino alle prossime somministrazioni dai medici di base e nelle farmacie, perché l’obiettivo resta quello di accelerare, di tutelare più persone possibili per arrivare all’immunità di gregge. Leggi anche: Vaccino Pfizer, seconda dose a 42 giorni: ‘Risultati non garantiti’ Vaccini Lazio: quando tocca ai giovani? Ma se da una parte il Lazio ha deciso di seguire un ordine ben specifico, vaccinando a seconda delle fasce d’età, dall’altra questo “meccanismo” potrà essere presto abbandonato. Come spiega l’Assessore Alessio D’Amato al Messaggero, da fine giugno “se il ritmo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra open day per non sprecare le dosi ead altre fasce d’età, la campagna di vaccinazione nelprosegue. Dai centri vaccinali ai poli natatori, fino alle prossime somministrazioni dai medici di base e nelle farmacie, perché l’obiettivo resta quello di accelerare, di tutelare più persone possibili per arrivare all’immunità di gregge. Leggi anche: Vaccino Pfizer, seconda dose a 42 giorni: ‘Risultati non garantiti’: quando tocca ai giovani? Ma se da una parte ilha deciso di seguire un ordine ben specifico, vaccinando a seconda delle fasce d’età, dall’altra questo “meccanismo” potrà essere presto abbandonato. Come spiega l’Assessore Alessioal Messaggero, da“se il ritmo ...

quotidianoweb : Il governatore Bardi annuncia «censure» contro i vertici Asp. Lo sfogo di @salvatoremargiotta (Pd): «I miei coetane… - SalPerfetto : RT @Adnkronos: #Vaccini nel Lazio, per l'assessore alla Salute D'Amato si va avanti con la seconda dose Pfizer in ritardo: 'E' la direzione… - CorriereCitta : Vaccini Lazio, D’Amato: ‘Da fine giugno prenotazioni aperte a tutti’ - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Vaccini nel Lazio, per l'assessore alla Salute D'Amato si va avanti con la seconda dose Pfizer in ritardo: 'E' la direzione… - nicolaprochilo : Regione Lazio: da fine maggio vaccinazioni under 50 presso farmacie e medici di medicina generale. In corso riunion… -