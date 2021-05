Vaccini in Toscana: nati nel 1964 e 1965 prenotazioni dalle 16 di oggi 12 maggio (clicca qui) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vaccini per in nati nel 1964 e 1965, agende aperte dalle 16 di oggi 12 maggio 2021. Procede infatti l'apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni sulla base dell'anno di nascita. I nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare, invece, venerdì 14 maggio. Infine, per i nati negli anni 1970 e 1971 (ovvero per i 51 e 50enni) le agende saranno aperte sabato 15 maggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021)per innel, agende aperte16 di122021. Procede infatti l'apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni sulla base dell'anno di nascita. Inegli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare, invece, venerdì 14. Infine, per inegli anni 1970 e 1971 (ovvero per i 51 e 50enni) le agende saranno aperte sabato 15L'articolo proviene da Firenze Post.

