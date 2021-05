Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente di Federfarma: «Ci organizziamo nei gazebo per i cittadini da 18 a 60 anni. Circa 20 somministrazioni al giorno in ogni farmacia, probabilmente AstraZeneca e Johnson & Johnson» Leggi su corriere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente di Federfarma: «Ci organizziamo nei gazebo per i cittadini da 18 a 60 anni. Circa 20 somministrazioni al giorno in ogni, probabilmente AstraZeneca e Johnson & Johnson»

Advertising

Corriere : Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? - MaggioreSimona : RT @Corriere: Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? - MaxBax33 : RT @Corriere: Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? - Bubu_Inter : RT @Corriere: Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? - rada_maja : RT @Corriere: Vaccini in farmacia da giugno: quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare? -