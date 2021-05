Vaccini in farmacia da giugno: come si prenota e a chi spettano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da giugno il vaccino sarà disponibile anche in farmacia. “Stiamo organizzando il sistema di approvvigionamento delle scorte”, spiega Cossolo Da giugno il vaccino anti-covid sarà disponibile anche nelle farmacie. La struttura commissariale gestita dal generale Figliuolo e Federfarma stanno mettendo a punto il modello organizzativo tramite il quale milioni di cittadini potranno ricevere le dosi proprio nelle farmacie. “Circa 11.400 soci, oltre la metà degli iscritti, hanno già aderito”, spiega al Corriere della Sera Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Lo stesso prosegue: “Stiamo organizzando il sistema di approvvigionamento delle scorte che probabilmente verranno distribuite attraverso i nostri grossisti. Oltre 25mila colleghi hanno completato il corso di formazione dell’Istituto superiore di sanità“. La ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dail vaccino sarà disponibile anche in. “Stiamo organizzando il sistema di approvvigionamento delle scorte”, spiega Cossolo Dail vaccino anti-covid sarà disponibile anche nelle farmacie. La struttura commissariale gestita dal generale Figliuolo e Federfarma stanno mettendo a punto il modello organizzativo tramite il quale milioni di cittadini potranno ricevere le dosi proprio nelle farmacie. “Circa 11.400 soci, oltre la metà degli iscritti, hanno già aderito”, spiega al Corriere della Sera Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Lo stesso prosegue: “Stiamo organizzando il sistema di approvvigionamento delle scorte che probabilmente verranno distribuite attraverso i nostri grossisti. Oltre 25mila colleghi hanno completato il corso di formazione dell’Istituto superiore di sanità“. La ...

