Vaccini, il Piemonte anticipa le prenotazioni per la fascia 40 - 49 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) IlPiemontetivaccina.it la fascia 45 - 49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40 - 44 anni. Come ci si prenota per il vaccino in Piemonte? La guida Leggi su novaratoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Iltivaccina.it la45 - 49e da venerdì 21 maggio la40 - 44. Come ci si prenota per il vaccino in? La guida

cherimafteita : #iomivaccino ..tra un po' toccherá a me!...io aspetto il mio turno... e a voi quando toccherà? #vaccinoCovid… - MatteoDiLallo : RT @gius_saffioti: Il Piemonte confida di concludere la vaccinazione per gli over 50 entro il 30 giugno. La previsione di 1.000.000 di vac… - micheled2869 : RT @gius_saffioti: Il Piemonte confida di concludere la vaccinazione per gli over 50 entro il 30 giugno. La previsione di 1.000.000 di vac… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Piemonte: dal generale Figliuolo la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio - vco24news : Piemonte: dal generale Figliuolo la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio… -