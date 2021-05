Vaccini, il commissario Figliuolo alle Regioni: «Via libera alle prenotazioni degli over 40 dal 17 maggio» (Di mercoledì 12 maggio 2021) A scrivere alle Regioni è il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: dal prossimo 17 maggio le singole amministrazioni potranno aprire le prenotazioni per il vaccino anti Covid anche per i nati fino al 1981, e quindi a tutti gli over 40. Un altro passo in avanti che il governo tenta di fare nello scenario di una campagna vaccinale che deve accelerare ancora. «Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie», si legge nella nota inviata dal commissario. Nel testo poi si concede «facoltà a Regioni e Province Autonome» di procedere con la fascia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) A scrivereè ilper l’emergenza Francesco Paolo: dal prossimo 17le singole amministrazioni potranno aprire leper il vaccino anti Covid anche per i nati fino al 1981, e quindi a tutti gli40. Un altro passo in avanti che il gno tenta di fare nello scenario di una campagna vaccinale che deve accelerare ancora. «Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie», si legge nella nota inviata dal. Nel testo poi si concede «facoltà ae Province Autonome» di procedere con la fascia ...

