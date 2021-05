Vaccini, Figliuolo: “Da lunedì via alle prenotazioni per i 40enni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Via alle prenotazioni dei quarantenni da lunedì”. E’ questo, in sostanza, il contenuto della lettera che la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha indirizzato alle Regioni. La decisione è stata assunta “per consentire una migliore programmazione della campagna vaccinale”. Pertanto, “si dà facoltà alle regioni e alle province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini nati nel 1981”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Viadei quarantenni da”. E’ questo, in sostanza, il contenuto della lettera che la struttura commissariale guidata dal generale Francescoha indirizzatoRegioni. La decisione è stata assunta “per consentire una migliore programmazione della campagna vaccinale”. Pertanto, “si dà facoltàregioni eprovince autonome di avviare ledal prossimo 17 maggio anche per i cittadini nati nel 1981”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - sole24ore : #Pfizer:?rispettare i 21 giorni tra le due dosi di #vaccino. Come si muovono le Regioni e quali indicazioni sono ar… - martaottaviani : Va riconosciuto a @RegLombardia che da gg, da sola, fa oltre il 20% dei vaccini nazionali. il merito è di… - loziovale : RT @Satiraptus: Ormai è ufficiale, il generale #Figliuolo è stato promosso: ora è anche Padre e Spirito Santo. #vaccini @loziovale - Paola30502511 : RT @repubblica: ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' -