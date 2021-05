Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Prenotazioni anche per i 40enni da lunedì» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da lunedì le Regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daleitaliane potranno aprirevaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco, lancia lo sprint della campagna in vista...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Da lunedì prenotazioni anche per over 40' #pfizer - repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - sole24ore : #Pfizer:?rispettare i 21 giorni tra le due dosi di #vaccino. Come si muovono le Regioni e quali indicazioni sono ar… - _DorianGray_ : #Feltri: 'Alcune cose sono state fatte, altre con grande ritardo. Adesso le cose vanno un po' meglio ma siamo sempr… - ElioLannutti : Vaccini, “da lunedì via alle prenotazioni per gli over 40” -