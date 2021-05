Vaccini, “da lunedì via alle prenotazioni per gli over 40”: la lettera di Figliuolo alle Regioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni da lunedì 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie“. E ancora: “Si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”. Nel documento “si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il commissario per l’Emergenza, Francesco, ha inviatounaper dare il via liberada17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie“. E ancora: “Si dà facoltàe Province Autonome di avviaredal prossimo 17 maggio anche per i cittadini40, ovvero fino ai nati nel 1981”. Nel documento “si ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è la #Puglia con 87 p… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Zaia: 'Da lunedì si apre ai 40enni e la partita è chiusa' #coronavirusitalia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Da lunedì prenotazioni anche per over 40' #pfizer - falce_e : RT @HuffPostItalia: Vaccini, Figliuolo: 'Da lunedì prenotazioni anche per quarantenni' -