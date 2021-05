Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer - Moderna a 30 giorni (Di mercoledì 12 maggio 2021) commenta Da giovedì in Campania i cittadini che riceveranno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo. Lo ha deciso l'Unità di crisi regionale, come da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) commenta Daini cittadini che riceveranno la prima dose di vaccinosaranno convocati dopo 30per il. Lo ha deciso l'Unità di crisi regionale, come da ...

Advertising

SIENANEWS : Le persone che prenoteranno la prima dose di Pfizer o Moderna da domani giovedì 13 maggio avranno la seconda dose a… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer-Moderna a 30 giorni #campania - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer-Moderna a 30 giorni #campania - MediasetTgcom24 : Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer-Moderna a 30 giorni #campania - AntoAndreoni : RT @AndreaRoventini: Giovedì alle 17.00 vi aspettiamo, non mancate! Parleremo di brevetti e vaccini COVID da diverse prospettive con ospiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini giovedì Vaccini, da giovedì in Campania richiamo Pfizer - Moderna a 30 giorni commenta Da giovedì in Campania i cittadini che riceveranno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo. Lo ha deciso l'Unità di crisi regionale, come da nuove ...

Vaccinazioni, partono il 13 maggio le prenotazioni per i 50 - 54enni ... in Emilia - Romagna partono da domani, giovedì 13 maggio , quelle per i cittadini nati dal 1967 al ... In conferenza stampa l'assessore ha poi fatto il punto sul calendario delle consegne dei vaccini. ...

Vaccino Bologna over 50: come prenotare da giovedì 13 maggio il Resto del Carlino commenta Dain Campania i cittadini che riceveranno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo. Lo ha deciso l'Unità di crisi regionale, come da nuove ...... in Emilia - Romagna partono da domani,13 maggio , quelle per i cittadini nati dal 1967 al ... In conferenza stampa l'assessore ha poi fatto il punto sul calendario delle consegne dei. ...