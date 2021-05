Vaccini, da domani in Campania richiamo a 30 giorni per Pfizer e Moderna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione all’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna che da nuove indicazioni del Ministero della Salute va somministrata “entro i 42 giorni”, si comunica che l’Unità di Crisi ha dato mandato alle Aziende Sanitarie di prevedere l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose a 30 giorni, in ragione del nuovo programma di consegne comunicato dalla Struttura Commissariale. Pertanto i cittadini che da domani riceveranno la prima dose di Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo, mentre quelli già vaccinati ad oggi saranno convocati entro i 21 giorni (Pfizer) o 28 giorni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione all’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose di vaccinoche da nuove indicazioni del Ministero della Salute va somministrata “entro i 42”, si comunica che l’Unità di Crisi ha dato mandato alle Aziende Sanitarie di prevedere l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose a 30, in ragione del nuovo programma di consegne comunicato dalla Struttura Commissariale. Pertanto i cittadini che dariceveranno la prima dose disaranno convocati dopo 30per il, mentre quelli già vaccinati ad oggi saranno convocati entro i 21) o 28...

