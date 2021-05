Vaccini anti Covid, Figliuolo alle Regioni: “Dal 17 maggio prenotazioni anche per i 40enni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo (foto), ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo, si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”. E ancora: “Si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”. Nel documento “si raccomanda ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – Il Commissario per l’Emergenza, Francesco(foto), ha inviatouna lettera per dare il via liberadal prossimo 17per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale di, si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”. E ancora: “Si dà facoltàe Province Autonome di avviaredal prossimo 17per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”. Nel documento “si raccomanda ...

