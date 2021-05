(Di mercoledì 12 maggio 2021) New York, 12 mag. (Adnkronos/Xin) - Ilmedio dellanegli Stati Uniti è aumentato dial(3,78 litri) per la prima volta dal 2014. A spingere al rialzo i prezzi è ladell'pipeline che trasportae altri combustibili dal Texas al nord-est in seguito ad un cyber attacco. L'oledotto consegna circa 45% di tutto il carburante verso la East Coast degli Stati Uniti. "Questaavrà implicazioni sia sull'offerta diche sui prezzi, ma l'impatto varierà a livello regionale", ha spiegato la portavoce dell'AAA (l'associazione automobilistica Usa) Jeanette McGee. In particolare in Georgia e in Delaware, ha spiegato, "c'è un ...

Advertising

TV7Benevento : Usa: prezzo benzina sale oltre i 3 dollari al gallone, pesa chiusura oleodotto Colonial... - lucafaccio : Usa, distributori a secco a causa del blocco del principale oleodotto del paese. Prezzo benzina ai massimi da 6 ann… - Italia_Notizie : Usa, distributori a secco a causa del blocco del principale oleodotto del paese. Prezzo benzina ai massimi da 6 anni - GiaPettinelli : Usa: cyber attacco, prezzo benzina sopra 3 dollari a gallone - carstairsjem : @kyunginess Va be’ ma è tragicomica come cosa ?? ero connessa con Amazon USA e mi usciva questo prezzo che già mi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa prezzo

Il Fatto Quotidiano

Ildel carburante in Italia è in salita. Lo rivelano le stime del Ministero dello Sviluppo ... causati anche dall' attacco informatico agli oleodotti nella costa orientale degli, fanno ...Ilmedio di un gallone (3,78 litri) di benzina ha superato i 3 dollari per la prima volta in sei anni e mezzo negliper la carenza di carburante nelle stazioni di servizio della East Coast, ...“Questa chiusura avrà implicazioni sia sull’offerta di benzina che sui prezzi, ma l’impatto varierà a livello regionale”, ha spiegato la portavoce dell’AAA (l’associazione automobilistica Usa) ...non ho de Giro, ma è una regola per il calcolo del gain su acquisti in valuta, decisa dalle leggi fiscali italiane. EDIT: @loverdrive ho quotato il messaggio sbagliato, ma mi riferivo ovviamente al di ...