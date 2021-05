Usa, Liz Cheney rimossa dai vertici del partito repubblicano per le critiche a The Donald (Di mercoledì 12 maggio 2021) Liz Cheney, terza carica del partito repubblicano alla Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, è stata rimossa dal suo incarico per aver criticato l’ex presidente Donald Trump. “Continuerò a combattere le pericolosissime bugie dell’ex presidente Donald Trump”: le sue prime parole dopo il voto con cui il Gop l’ha estromessa dall’incarico di presidente del gruppo repubblicano alla Camera. Falco in politica estera e convinta conservatrice in quella interna, è stata tra i dieci del Gop che hanno votato per l’impeachment dell’ex presidente. Cheney, primogenita dell’ex vice di George W. Bush, ha più volte denunciato “le menzogne” di Trump sulle elezioni presidenziali truccate e ha attaccato l’ex presidente per i sanguinosi fatti del 6 gennaio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Liz, terza carica delalla Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, è statadal suo incarico per aver criticato l’ex presidenteTrump. “Continuerò a combattere le pericolosissime bugie dell’ex presidenteTrump”: le sue prime parole dopo il voto con cui il Gop l’ha estromessa dall’incarico di presidente del gruppoalla Camera. Falco in politica estera e convinta conservatrice in quella interna, è stata tra i dieci del Gop che hanno votato per l’impeachment dell’ex presidente., primogenita dell’ex vice di George W. Bush, ha più volte denunciato “le menzogne” di Trump sulle elezioni presidenziali truccate e ha attaccato l’ex presidente per i sanguinosi fatti del 6 gennaio ...

