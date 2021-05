Usa | distributori a secco a causa del blocco del principale oleodotto del paese Nessuna indicazione sui tempi di riapertura

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Inizia ad avere conseguenze tangibili ildelstatunitense, colpito venerdì scorso da un attacco informatico e ancora fuori uso. La condotta, lunga quasi 9mila kilometri, rifornisce di carburanti l’area nord Est del, comprese le aree metropolitane di New York, Atlanta e Washington. Dall’arriva il 45% della benzina e del gasolio che vengono consumati in queste zone. Sono circa 2mila idi benzina che hanno sospeso il servizio adell’esaurimento delle scorte. Circa il 60% delle stazioni di servizio di Atlanta è ae nell’area di Charlotte si arriva al 70%. Il governatore della Georgia Brian Kemp ha temporaneamente sospeso le tasse sui carburanti nel tentativo di arginare la corsa dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Usa, distributori a secco a causa del blocco del principale oleodotto del paese. Nessuna indicazione sui tempi di r… - FerranteViola : RT @mittdolcino: I grandi distributori aumentano i prezzi dei beni basici negli USA.... Ooops! Che sta succedendo? - mittdolcino : I grandi distributori aumentano i prezzi dei beni basici negli USA.... Ooops! Che sta succedendo? - DotComLeonardo : RT @TCommodity: Negli Usa intanto iniziano crearsi le prime code davanti ai distributori per la carenza di carburante dopo l’attacco inform… - Giulia08390249 : RT @TCommodity: Negli Usa intanto iniziano crearsi le prime code davanti ai distributori per la carenza di carburante dopo l’attacco inform… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa distributori

Il Fatto Quotidiano

Vedi anche: carenza di autisti, manca il carburante Covid: nel 2020, quasi mille euro ...6%, nel trimestre - 25,7% Carburanti: consumi in forte calo nel 2020 Breve storia deidi ...di idrogeno sono pochi anche all'estero: circa 300 in tutto il mondo, ed è ... Negliquello della Honda Clarity Fuel Cell si è quasi dimezzato in 3 anni, arrivando ora a meno di ...La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso penalizzata dalle forti vendite sul comparto tecnologico.L'attacco informatico obbliga Colonial Pipelines a chiudere i rubinetti che portano il 50% del carburante necessario alla costa orientale statunitense. La ...