Urban Mutts | nasce il primo hotel di lusso per gli amici a quattro zampe

Advertising

amicoveg : Hotel di lusso sì, ma per animali! Urban Mutts è un albergo di Londra super stellato dove ogni comfort immaginabile… - VanityFairIt : Nell'hotel di lusso per cani Urban Mutts a Londra, il personale pratica agopuntura, massaggi e reiki e il servizio… - ginugiola : Urban Mutts: l'hotel di lusso per cani -

Ultime Notizie dalla rete : Urban Mutts

Vanity Fair Italia

è la prima Soho House per amici a quattro zampe: "Il lusso di essere cani" Rihannaè il primo hotel di lusso per cani. Pedicure, massaggi e balsamo lucente per il naso: l'esclusivo hotel 'Soho House for dogs' dove hanno soggiornato cagnolini di proprietà di clienti come ...Urban Mutts è il primo hotel di lusso per cani. Pedicure, massaggi e balsamo lucente per il naso: l'esclusivo hotel 'Soho House for dogs' ...Nell'hotel di lusso per cani Urban Mutts a Londra, il personale pratica agopuntura, massaggi e reiki e il servizio in camera (con coccole) è disponibile 24 ore su 24 ...