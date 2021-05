Up To You | l’iniziativa teatrale che ha coinvolto bergamaschi under 25

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il progetto UP TO YOU, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Bergamo in collaborazione con il Comune di Scanzorosciate, Bergamo per i Giovani e Dominio Pubblico, presenta la prima edizione del Festival UP TO YOU, in programma dal 27 al 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno 2021 a Scanzorosciate.è un originale percorso di formazione rivolto a giovani25, realizzato e condotto da “Qui e Ora Residenza”, per vivere in modo nuovo il teatro, prendendosi cura di ogni aspetto dello spettacolo dal vivo: dalla selezione degli spettacoli, all’organizzazione degli eventi collaterali di un festival, dalla logistica alla promozione. “Siamo alla seconda edizione di questo progetto che coinvolge un gruppo di ragazzi e ragazze nell’organizzazione di un festival di teatro contemporaneo25. ...