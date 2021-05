Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 12/05/21 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che roba patetica che è andata in onda oggi alle 14.45 su Canale 5. Una cosa incredibilmente triste, infinitamente imbarazzante e discretamente avvilente. La fiera del nulla misChiato col niente e buttato a centro studio per un’ora. Un’ora di vita gettata completamente nel cesso, insomma. Sarà che la stagione televisiva si avvia verso l’epilogo, sarà che quest’annata fin troppo pregna di reality e affini (ma paradossalmente fin troppo scarna di trash, quello vero, che ti ricordi anche a distanza di anni tanto è memorabile) è stata devastante, ma io arrivata a maggio sono davvero PIENA SATURA di dover commentare le epiche gesta pagliacciate di Gemma Galgani. Perché che non siano minimamente credibili lo sappiamo da mo, figuriamoci. Il problema è che ora non fanno manco più ridere. Il sadismo nel vederla lacrimare a secco per Giorgio Manetti l’ormai famoso 4 settembre o ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che roba patetica che è andata in onda oggi alle 14.45 su Canale 5. Una cosa incredibilmente triste, infinitamente imbarazzante e discretamente avvilente. La fiera del nulla misto col niente e buttato a centro studio per un’ora. Un’ora di vita gettata completamente nel cesso, insomma. Sarà che la stagione televisiva si avvia verso l’epilogo, sarà che quest’annata fin troppo pregna di reality e affini (ma paradossalmente fin troppo scarna di trash, quello vero, che ti ricordi anche a distanza di anni tanto è memorabile) è stata devastante, ma io arrivata a maggio sono davvero PIENA SATURA di dover commentare le epiche gesta pagliacciate di Gemma Galgani. Perché che non siano minimamente credibili lo sappiamo da mo, figuriamoci. Il problema è che ora non fanno manco più ridere. Il sadismo nel vederla lacrimare a secco per Giorgio Manetti l’ormai famoso 4 settembre o ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - martymartello : RT @Assist_Italy: Abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare a sostenere i diritti delle donne e degli uomini che operano nello sport… - jesslovatic28 : RT @PensareMigrante: Elenco delle iniziative a sostegno del popolo palestinese in Italia. Da oggi, a Genova, fino a sabato 15. Scendiamo n… -