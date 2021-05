Uomini e Donne: Eugenia Rigotti ha Già Un Nuovo Fidanzato? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eugenia Rigotti, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone il giovane tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che ha lasciato sbigottiti i fan! Ecco tutti i dettagli! Non è stata ancora mandata in onda la scelta di Massimiliano Mollicone e la sua non scelta, Eugenia Rigotti ha fatto già parlare di sé. Appena qualche giorno fa le anticipazioni di Uomini e Donne avevano rivelato che il giovane Mollicone aveva scelto a sorpresa. La fortunata è stata Vanessa Spoto, la ragazza di Prato che in pochi mesi ha saputo conquistare il cuore del tronista. La Rigotti appena qualche ora fa ha pubblicato una foto enigmatica sul suo profilo Instagram. Lo scatto ha lasciato tutti i followers a bocca aperta. L’immagine mostra la giovane ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021), la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone il giovane tronista diha pubblicato una foto che ha lasciato sbigottiti i fan! Ecco tutti i dettagli! Non è stata ancora mandata in onda la scelta di Massimiliano Mollicone e la sua non scelta,ha fatto già parlare di sé. Appena qualche giorno fa le anticipazioni diavevano rivelato che il giovane Mollicone aveva scelto a sorpresa. La fortunata è stata Vanessa Spoto, la ragazza di Prato che in pochi mesi ha saputo conquistare il cuore del tronista. Laappena qualche ora fa ha pubblicato una foto enigmatica sul suo profilo Instagram. Lo scatto ha lasciato tutti i followers a bocca aperta. L’immagine mostra la giovane ...

