Uomini e Donne, Eugenia è fidanzata? La verità sulle foto postate (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eugenia Rigotti, l’ex corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, è stata in queste ore, al centro di un gossip, a causa di alcune foto, postate tra le sue stories su instagram. Eugenia e Massimiliano Le foto incriminate, ritraggono Eugenia, in compagnia di un ragazzo, in cui appare molto vicina. La foto, ha suscitato tante polemiche, e in tanti sono arrivati a pensare, addirittura, che la ragazza avesse già un fidanzato, ancora prima di partecipare al programma di Maria De Filippi. Ma la verità, non è proprio questa, in quanto la ragazza, ha smentito categoricamente, di avere un fidanzato, ed ha presentato il ragazzo ai suoi fan, come il fidanzato della sua migliore ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 maggio 2021)Rigotti, l’ex corteggiatrice del tronista di, Massimiliano Mollicone, è stata in queste ore, al centro di un gossip, a causa di alcunetra le sue stories su instagram.e Massimiliano Leincriminate, ritraggono, in compagnia di un ragazzo, in cui appare molto vicina. La, ha suscitato tante polemiche, e in tanti sono arrivati a pensare, addirittura, che la ragazza avesse già un fidanzato, ancora prima di partecipare al programma di Maria De Filippi. Ma la, non è proprio questa, in quanto la ragazza, ha smentito categoricamente, di avere un fidanzato, ed ha presentato il ragazzo ai suoi fan, come il fidanzato della sua migliore ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - PoliticalWhisky : @danieleviotti @CaterinaCoppola @Giulia_B @antoniacminor @vitalbaa @fogliettachiara Che cosa intende con 'donne che… - michelehornet : RT @erotique_shop: CHI HA VOGLIA DI GIOCARE DEVE SOLO TAGGARE UN AMICO CHE NON CI SEGUE NEI COMMENTI ...ARRIVERÀ SORPRESA IN DM #erotique… -