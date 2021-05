Uomini e Donne, Armando vuole chiarire Maria De Filippi in diretta: “Se tu non hai stima di me…”, tra Aldo e Gemma finisce male (Di mercoledì 12 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne di oggi, 12 maggio, si apre con Armando Incarnato che cerca un confronto con Maria De Filippi a seguito della discussione della scorsa settimana: “Ho sbagliato Maria, sono andato oltre. Mi stava facendo arrabbiare Patty. La mia non è una mancanza di rispetto verso le Donne. Io ritengo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) La puntata didi oggi, 12 maggio, si apre conIncarnato che cerca un confronto conDea seguito della discussione della scorsa settimana: “Ho sbagliato, sono andato oltre. Mi stava facendo arrabbiare Patty. La mia non è una mancanza di rispetto verso le. Io ritengo che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

