Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Gemma delusa, nuove liti tra gli over (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 maggio, rivelano che andrà in onda la prima parte della registrazione dell’8 maggio. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, in tale occasione è stata registrata la scelta di Massimiliano. Molto verosimilmente, però, la conduttrice partirà prima dalle vicende del trono over, così come L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledelladidi, mercoledì 12 maggio, rivelano che andrà in onda la prima parte della registrazione dell’8 maggio. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, in tale occasione è stata registrata la scelta di Massimiliano. Molto verosimilmente, però, la conduttrice partirà prima dalle vicende del trono, così come L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - cate_atec : RT @sierottoilforno: Il tronista di uomini e donne prima di fare la scelta che rivede il percorso con i corteggiatori - Spinning2020 : @Ronnie09522647 @smileanyway0 chiamali uomini e ti cancello dalla categoria!(????) La colpa non è tanto degli UOMINI/… -