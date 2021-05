Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma innamorata di Aldo! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma svela cosa prova per Aldo ma quest’ultimo non ha intenzione di frequentarla. Per Ida invece arrivano belle notizie… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma innamorata di Aldo! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Come capita spesso, la protagonista assoluta è stata Gemma, che ha fatto rivelazioni importanti sull’evoluzione del rapporto con Aldo. La puntata si apre proprio con la Galgani in lacrime, che svela di essersi accorta di provare dei sentimenti per Aldo che vanno ben oltre l’amicizia. La forte tristezza ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 12 maggio 2021)svela cosa prova per Aldo ma quest’ultimo non ha intenzione di frequentarla. Per Ida invece arrivano belle notizie… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate didiÈ stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Come capita spesso, la protagonista assoluta è stata, che ha fatto rivelazioni importanti sull’evoluzione del rapporto con Aldo. La puntata si apre proprio con la Galgani in lacrime, che svela di essersi accorta di provare dei sentimenti per Aldo che vanno ben oltre l’amicizia. La forte tristezza ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - Mario71250828 : RT @6BlackWhite: La colpa di alcuni uomini è quella di andare dietro a certe donne. La colpa di alcune donne è quella di andare dietro a c… - EOlsole : RT @6BlackWhite: La colpa di alcuni uomini è quella di andare dietro a certe donne. La colpa di alcune donne è quella di andare dietro a c… -