Uno sport senza uomini

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’articolo è tratto dalla newsletter sullofemminile curata da Giorgia Bernardini “Zarina”. Ci si iscrive qui. Cos’è la ginnastica ritmica Non è la ginnastica artistica. Non è una sua branca, né una variante, né una diramazione minore. Partiamo da qui. La ginnastica ritmica è una disciplina olimpionica solo femminile in cui le atlete eseguono degli esercizi a corpo libero o con degli attrezzi: fune, cerchio, palla, nastro e clavette. Le competizioni sono individuali o di squadra. La squadra è composta da cinque ginnaste che performano contemporaneamente sulla pedana collaborando in complesse coreografie e scambi di attrezzi. Vengono usati cinque attrezzi — uno per ginnasta — o tutti dello stesso tipo o di due tipologie diverse (cinque nastri oppure tre nastri e due cerchi, per esempio). Le caratteristiche fondamentali di questosono ...