Università di Firenze: facoltà di lettere occupata dagli studenti in piazza Brunelleschi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa azione - si legge nella nota difusa dagli studenti - è seguita a settimane di mobilitazione in cui ci siamo mossi per una vera riapertura in sicurezza dell'Università: è inaccettabile che a più di un anno dall'inizio della pandemia il Rettore e le istituzioni universitarie non abbiano elaborato un reale piano di riapertura in sicurezza. L'articolo proviene da Firenze Post.

