Una Vita, anticipazioni oggi 12 maggio: Marcia accetta di partire per Cuba con Israel (Di mercoledì 12 maggio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 12 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Santiago ha rivelato a Marcia la sua vera identità: è Israel, il gemello di Santiago, morto nel frattempo. Becerra, però, si è davvero innamorato di Marcia e le ripropone di andare via con lui a Cuba. Lei, finalmente, dice di sì. Santiago – che in realtà è Israel, il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021)“Una”, puntata del 122021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Santiago ha rivelato ala sua vera identità: è, il gemello di Santiago, morto nel frattempo. Becerra, però, si è davvero innamorato die le ripropone di andare via con lui a. Lei, finalmente, dice di sì. Santiago – che in realtà è, il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

antoniospadaro : Quand’è che una persona sa chi è e quale è la sua ragione per vivere? Quando sta in trincea, quando ama, quando fa… - Federciclismo : 'Il vecchio adagio, non mollare mai...' E' una rosa per una vita in fuga, complimenti @ADM_RossodiBuja - Davide : Dopo una vita a sferzare, sproloquiare e concionare sui «furbetti» e i mascalzoni, Davigo e Travaglio stasera amme… - Brujas4Dayane : RT @JoMarch93: Dayane può trombare ogni giorno con uomo o una donna diversi, che l'affetto che ho per lei non cambia. Chi la giudica o è bi… - Maicol70 : Nella mia vita, in generale, avrei dovuto studiare, sempre, un pò di più. Forse inconsapevolmente era una difesa, r… -