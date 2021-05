Una Vita anticipazioni 14 maggio 2021, l’avvertimento di Ursula (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ursula e Genoveva sono ai ferri corti e la Dicenta è certa che la Salmeron stia architettando qualcosa, per questo motivo nel corso della puntata di Una Vita in onda il 14 maggio 2021, la megera andrà da Marcia per metterla in guardia sulle intenzioni della fidanzata di Felipe e di colui che le ha appena dichiarato il suo amore. Intanto Bellita è ormai rassegnata e teme che le resti poco da vivere, così cerca di spronare la figlia ad impegnarsi e lavorare per fare il suo debutto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole sul finale, la dichiarazione d’amore di Felipe Le puntate iberiche rivelano che l’Alvarez Hermoso riesce nuovamente ad innamorarsi di una donna La telenovela spagnola Una Vita sta volgendo al termine, ma le puntate spagnole rivelano ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 maggio 2021)e Genoveva sono ai ferri corti e la Dicenta è certa che la Salmeron stia architettando qualcosa, per questo motivo nel corso della puntata di Unain onda il 14, la megera andrà da Marcia per metterla in guardia sulle intenzioni della fidanzata di Felipe e di colui che le ha appena dichiarato il suo amore. Intanto Bellita è ormai rassegnata e teme che le resti poco da vivere, così cerca di spronare la figlia ad impegnarsi e lavorare per fare il suo debutto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole sul finale, la dichiarazione d’amore di Felipe Le puntate iberiche rivelano che l’Alvarez Hermoso riesce nuovamente ad innamorarsi di una donna La telenovela spagnola Unasta volgendo al termine, ma le puntate spagnole rivelano ...

