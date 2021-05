Una Vita, anticipazioni 13 maggio: Rosina gelosa di Maite (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 13 maggio: siete pronti per le anticipazioni di domani? Una Vita, anticipazioni 13 maggio: Rosina continua a temere che Liberto la lasci. Il motivo è Maite Non passa l’inquietudine di Rosina per la sua Vita coniugale. Infatti continuano le sue preoccupazioni che Liberto la tradisca … E con chi? Con l’affascinante Maite? La Rubio non sa ancora della storia tra la Zaldùa e Camino. Tra quante puntate la verità sarà scoperta? Rosina e Liberto hanno una discussione A proposito della gelosia di Rosina nei confronti di Maite, riaffiorerà quando la Rubio Hidalgo e il marito discuteranno su come occuparsi della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una13: siete pronti per ledi domani? Una13continua a temere che Liberto la lasci. Il motivo èNon passa l’inquietudine diper la suaconiugale. Infatti continuano le sue preoccupazioni che Liberto la tradisca … E con chi? Con l’affascinante? La Rubio non sa ancora della storia tra la Zaldùa e Camino. Tra quante puntate la verità sarà scoperta?e Liberto hanno una discussione A proposito della gelosia dinei confronti di, riaffiorerà quando la Rubio Hidalgo e il marito discuteranno su come occuparsi della ...

