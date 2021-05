Una vita, anticipazioni 12 maggio: la preoccupazione di Maite (Di mercoledì 12 maggio 2021) La storia d'amore di Maite e Camino dovrà restare segreta per evitare problemi e proprio per tale motivo, la pittrice, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 12 maggio, sarà preoccupata per l'entusiasmo che la Pasamar ha per la loro storia e così, la pregherà di stare attenta visto che il loro è un amore proibito e se venisse alla luce potrebbero avere seri problemi. Nel frattempo, Santiago acquisterà dei biglietti per Cuba e questa volta Marcia accetterà di partire con lui mentre Genoveva gli ricorderà di occuparsi di Ursula non volendo interferenze nell'annuncio del suo matrimonio con Felipe. Una vita, spoiler 12 maggio: Marcia accetta di partire per Cuba con Santiago Santiago, dopo aver detto la verità a Marcia sulla sua ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) La storia d'amore die Camino dovrà restare segreta per ere problemi e proprio per tale motivo, la pittrice, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 12, sarà preoccupata per l'entusiasmo che la Pasamar ha per la loro storia e così, la pregherà di stare attenta visto che il loro è un amore proibito e se venisse alla luce potrebbero avere seri problemi. Nel frattempo, Santiago acquisterà dei biglietti per Cuba e questa volta Marcia accetterà di partire con lui mentre Genoveva gli ricorderà di occuparsi di Ursula non volendo interferenze nell'annuncio del suo matrimonio con Felipe. Una, spoiler 12: Marcia accetta di partire per Cuba con Santiago Santiago, dopo aver detto la verità a Marcia sulla sua ...

