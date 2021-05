Un posto al sole anticipazioni: CLARA crescerà, nuova vita per lei? (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Un posto al sole, sono ormai lontani i tempi in cui CLARA pronunciava “due parole in croce” nelle pochissime puntate in cui appariva, inizialmente nelle vesti di cameriera dei Viscardi (ricordate?). Da allora, le cose sono molto cambiate e oggi il personaggio interpretato da Imma Pirone è molto più al centro della scena, con storyline che non di rado la vedono assoluta protagonista. Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di mercoledì 12 maggio 2021 La ragazza è ora madre del piccolo Federico Palladini, frutto di una lunga relazione con Alberto (Maurizio Aiello) che faceva ben sperare e che invece si è rivelata un disastro, soprattutto dopo le continue intromissioni di Barbara Filangieri (Mariella Valentini). In generale, l’importanza di CLARA nella ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Unal, sono ormai lontani i tempi in cuipronunciava “due parole in croce” nelle pochissime puntate in cui appariva, inizialmente nelle vesti di cameriera dei Viscardi (ricordate?). Da allora, le cose sono molto cambiate e oggi il personaggio interpretato da Imma Pirone è molto più al centro della scena, con storyline che non di rado la vedono assoluta protagonista. Leggi anche: UNALpuntata di mercoledì 12 maggio 2021 La ragazza è ora madre del piccolo Federico Palladini, frutto di una lunga relazione con Alberto (Maurizio Aiello) che faceva ben sperare e che invece si è rivelata un disastro, soprattutto dopo le continue intromissioni di Barbara Filangieri (Mariella Valentini). In generale, l’importanza dinella ...

Advertising

UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Rinascita in vista? - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 maggio: la verità su Pietro Abbate - infoitcultura : Un Posto al sole, trama 11 maggio 2021: un piano in frantumi - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: SILVIA si innamorerà di GIANCARLO? -