Un anno dopo, causa Covid, apre al Villaggio il primo 'social pub': dà lavoro a venti under 25 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una sessantina di tavoli per 250 posti all'aperto. Una ventina di ragazzi al lavoro: sette del quartiere e tutti under 25. C'è voluto un anno di attesa, ma venerdì 14 maggio (sperando nel meteo clemente) è prevista l'inaugurazione di Bombonera Social Pub, l'estivo di via Tommaso Grossi all'interno del nuovo centro sportivo al Villaggio degli Sposi. A guidarlo saranno i ragazzi di Nutopia Srl, società che da anni gestisce lo spazio giovani Edoné di Redona, sorta di fratello maggiore dal quale trarre ispirazione. I lavori di allestimento del parco esterno sono in dirittura d'arrivo, tra tavoli in legno, lucine colorate e musica in filodiffusione. "Dovevamo aprire nel marzo 2020, ma qualcosa più grande di noi ci ha travolto – non perde occasione di ricordare Francesco Tassielli, socio di ...

