UFFICIALE – Shakhtar | addio Castro | ora tutto su De Zerbi

Lo Shakhtar Donetsk ha annunciato l'addio di Luis Castro: tra i candidati alla panchina del club ucraino c'è Roberto De Zerbi. Ecco il comunicato UFFICIALE: «L'FC Shakhtar ringrazia Luis Castro e il suo staff tecnico per aver lavorato con la squadra. Auguriamo a Luis ogni successo nella sua carriera, insieme a nuovi risultati e vittorie!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

