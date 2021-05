Ufficiale: Barcellona, rinnovo fino al 2024 per Nico Gonzalez. Clausola da 500 milioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista Nico Gonzalez. Classe 2002, il giocatore ha prolungato fino al giugno del 2024 e nel suo nuovo contratto è stata inserita una Clausola rescissoria da 500 milioni di euro. ÚLTIMA HORA El jugador Nico González ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la renovación de su contrato que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2024. La cláusula de rescisión será de 500 millones de euros pic.twitter.com/sHvlIViibr — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) May 12, 2021 Foto:Logo Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilha annunciato ildi contratto del giovane centrocampista. Classe 2002, il giocatore ha prolungatoal giugno dele nel suo nuovo contratto è stata inserita unarescissoria da 500di euro. ÚLTIMA HORA El jugadorGonzález ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la renovación de su contrato que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de. La cláusula de rescisión será de 500 millones de euros pic.twitter.com/sHvlIViibr — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) May 12, 2021 Foto:LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : Ufficiale l'apertura di un'inchiesta #Uefa su #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ufficiale: la Commissione Disciplinare Uefa seleziona gli ispettori per aprire una procedura nei confro… - forumJuventus : Ufficiale: Uefa apre indagine su Juve, Real e Barça per potenziale violazione del regolamento ??… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Ufficiale l'apertura di un'inchiesta #UEFA su #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona. - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Ufficiale: Uefa apre indagine su Juve, Real e Barça per potenziale violazione del regolamento ?? -