Uefa aperta inchiesta disciplinare sulla Juve Gravina difende Agnelli e il club bianconero

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lausa il pugno duro conntus, Barcellona e Real Madrid. In merito alla questione SuperLega, l’organismo europeo ha nominato “ispettori etici e disciplinari” responsabili dello svolgimento di unna indagine. In ballo ci sarebbe una violazione del regolamento da parte dei tre, gli unici ancora ufficialmente rimasti dentro al progetto. Ecco il comunicato della: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento, gli ispettori disciplinari e etici dellasono stati oggi incaricati di condurre un’indaginesu una potenziale violazione del quadro giuridico dellada parte di Real Madrid CF, FC Barcelona entus FC in relazione al ...

La Uefa ha deciso di aprire un'inchiesta disciplinare nei confronti dei tre club che stanno ancora ... Non ci sono sconti, adesso l'inchiesta è ufficialmente aperta e potrebbero esserci amare ... La Uefa ha diramato negli ultimi minuti un comunicato a proposito dell'inchiesta avviata ufficialmente nei confronti degli ultimi tre club che non hanno ancora abbandonato il progetto ... Progetto Superlega, l'Uefa ha annunciato di aver aperto un'indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona. La commissione disciplinare contesta una possibile violazione delle normative da parte ...