Uefa aperta inchiesta disciplinare sulla Juve Gravina difende Agnelli e apre al dialogo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lausa il pugno duro conntus, Barcellona e Real Madrid. In merito alla questione SuperLega, l’organismo europeo ha nominato “ispettori etici e disciplinari” responsabili dello svolgimento di unna indagine. In ballo ci sarebbe una violazione del regolamento da parte dei tre club, gli unici ancora ufficialmente rimasti dentro al progetto. Ecco il comunicato della: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento, gli ispettori disciplinari e etici dellasono stati oggi incaricati di condurre un’indaginesu una potenziale violazione del quadro giuridico dellada parte di Real Madrid CF, FC Barcelona entus FC in relazione al cosiddetto progetto ...

