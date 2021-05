Ue | l' ombra del Covid si allontana Recovery spinge Italia | Pil +4 | 2%

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il rischio dell'esclusione sociale, della povertà, delle disuguaglianze, della disoccupazione giovanile è reale in Europa nonostante le attuali previsioni sull'economia europea siano migliori sia per ...

Il commissario europeo all'economia spiega che a spingere sulla ripresa ci sono due fattori: un rimbalzo più forteprevisto nell'attività globale e nel commercio, e l'impulsoRecovery che "è ...Inoltre, "i rischi che pesano sulle prospettive sono elevati e rimarranno tali finché l'della ... Un altro fattore d'incertezza "è rappresentato dalla tempistica della revocasostegno ...Le obbligazioni emesse dalle grandi imprese del Dragone e ancora non onorate toccano la cifra record di 100 miliardi di yuan, facendo toccare con mano a Pechino il rischio insolvenza ...Il prezzo del petrolio scatta dell'1% dopo le nuove stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Il peggio è davvero passato per l'oro nero. L'unica ombra è la pandemia in India.