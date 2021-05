Udine, l’ex Forza Italia Blasoni pattegia 11 mesi per frode nell’esecuzione di pubbliche forniture: 3,4 milioni di risarcimento (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un anno e mezzo dopo l’arresto, l’imprenditore e politico Udinese Massimo Blasoni, patron di un gruppo sanitario da 6mila posti letto in case di riposo e comunità terapeutiche, ha patteggiato 11 mesi di reclusione. E così hanno fatto, a pene inferiori, altri sei suoi dipendenti. Era coinvolto in un’inchiesta che nell’autunno 2019 lo aveva portato in carcere per 47 giorni e poi per quasi altri due mesi ai domiciliari. Assistito dagli avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo, ha raggiunto un accordo con la Procura per beneficiare del rito alternativo, che ha avuto il placet del gup, con una pena tutto sommato modesta, se si considera l’iniziale quadro accusatorio. Gli era stata contestata una lunga serie di truffe aggravate ai danni di enti pubblici, che per il gruppo “Sereni Orizzonti” avrebbero significato la cessazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un anno e mezzo dopo l’arresto, l’imprenditore e politicose Massimo, patron di un gruppo sanitario da 6mila posti letto in case di riposo e comunità terapeutiche, ha patteggiato 11di reclusione. E così hanno fatto, a pene inferiori, altri sei suoi dipendenti. Era coinvolto in un’inchiesta che nell’autunno 2019 lo aveva portato in carcere per 47 giorni e poi per quasi altri dueai domiciliari. Assistito dagli avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo, ha raggiunto un accordo con la Procura per beneficiare del rito alternativo, che ha avuto il placet del gup, con una pena tutto sommato modesta, se si considera l’iniziale quadro accusatorio. Gli era stata contestata una lunga serie di truffe aggravate ai danni di enti pubblici, che per il gruppo “Sereni Orizzonti” avrebbero significato la cessazione ...

