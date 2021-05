Turismo vaccinale a San Marino da lunedì 17 maggio: “50 euro per la doppia dose di Sputnik” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 2021 è l’anno del Turismo vaccinale e la Repubblica di San Marino annuncia di essere pronta ad aprire le proprie porte a chi voglia usufruire del vaccino Sputnik: 50 euro per la doppia dose, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Il Turismo vaccinale è aperto a tutti, tranne che agli italiani perché con Roma ancora non c’è un accordo specifico. Il pacchetto, vaccino più hotel prevede l’iniezione del vaccino russo Sputnik, non riconosciuto dall’Ema. Il pacchetto, vaccino più hotel. prevede l’iniezione del vaccino russo Sputnik, non riconosciuto dall’Ema. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 2021 è l’anno dele la Repubblica di Sanannuncia di essere pronta ad aprire le proprie porte a chi voglia usufruire del vaccino: 50per la, a partire dal 17con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Ilè aperto a tutti, tranne che agli italiani perché con Roma ancora non c’è un accordo specifico. Il pacchetto, vaccino più hotel prevede l’iniezione del vaccino russo, non riconosciuto dall’Ema. Il pacchetto, vaccino più hotel. prevede l’iniezione del vaccino russo, non riconosciuto dall’Ema. La ...

