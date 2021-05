Turismo: Draghi, 'nel lungo periodo fondi Pnrr per 9 mld' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza include fondi integrati per circa 9 miliardi per sostenere la competitività delle imprese turistiche. È previsto inoltre lo stanziamento di 500 milioni di euro per aprire 100 nuovi siti culturali e 20 parchi pubblici". Lo ricorda il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera e snocciolando tutte le misure fin qui adottate a favore del Turismo, duramente colpito dalla pandemia. "Prima di tutto quest'anno, lo scorso 27 aprile - ricorda - sono stati firmati due decreti che, in attuazione del decreto Rilancio, assegnano 350 milioni di euro agli operatori di fiere e congressi e oltre 128 milioni alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Poi, con il decreto Sostegni, abbiamo istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni a favore degli operatori del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza includeintegrati per circa 9 miliardi per sostenere la competitività delle imprese turistiche. È previsto inoltre lo stanziamento di 500 milioni di euro per aprire 100 nuovi siti culturali e 20 parchi pubblici". Lo ricorda il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera e snocciolando tutte le misure fin qui adottate a favore del, duramente colpito dalla pandemia. "Prima di tutto quest'anno, lo scorso 27 aprile - ricorda - sono stati firmati due decreti che, in attuazione del decreto Rilancio, assegnano 350 milioni di euro agli operatori di fiere e congressi e oltre 128 milioni alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Poi, con il decreto Sostegni, abbiamo istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni a favore degli operatori del ...

