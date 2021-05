Turismo | Cuzzilla Federmanager | ' subito cabina regia nazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Labitalia) - "Per uscire dalla logica frazionata di un'offerta turistica regionale, o addirittura provinciale, sarebbe utile adottare unadiche ci qualifichi nei confronti di tutti gli interlocutori. Un gruppo di carattere operativo che ragioni in ottica integrata e aiuti a sfruttare al meglio anche le opportunità legate al Pnrr". Lo ha dichiarato Stefanopresidente diin apertura della web conference “Manager per iltra tradizione e innovazione” che si è tenuta oggi alla presenza del ministro per il, Massimo Garavaglia. Ilè uno dei comparti più dinamici della nostra economia: parliamo di un settore che trainava nel 2019 il 13,1% del nostro Pil e occupava il 15% della ...