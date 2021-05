Tumori, studio: immunonutrizione potenzia efficacia terapie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Esiste un legame diretto tra tumore e infiammazione e la sinergia di 3 nutrienti alla base dell'immunonutrizione, ovvero arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi. Una notizia che - in vista della Giornata mondiale del malato oncologico che ricorrerà il prossimo 17 maggio - rappresenta un grande passo nella terapia nutrizionale per gli oltre 2 milioni e 250mila pazienti oncologici e per i professionisti del settore. A conferma vi è uno studio pilota prospettico guidato da Franco Roviello dell'Università di Siena, pubblicato di recente su 'Clinical Nutrition Espen', i cui risultati evidenziano i principali benefici dell'immunonutrizione nella modulazione del microambiente tumorale e nell'attivazione del sistema immunitario, sia nel recupero post-operatorio dei pazienti che durante il trattamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Esiste un legame diretto tra tumore e infiammazione e la sinergia di 3 nutrienti alla base dell', ovvero arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi. Una notizia che - in vista della Giornata mondiale del malato oncologico che ricorrerà il prossimo 17 maggio - rappresenta un grande passo nella terapia nutrizionale per gli oltre 2 milioni e 250mila pazienti oncologici e per i professionisti del settore. A conferma vi è unopilota prospettico guidato da Franco Roviello dell'Università di Siena, pubblicato di recente su 'Clinical Nutrition Espen', i cui risultati evidenziano i principali benefici dell'nella modulazione del microambiente tumorale e nell'attivazione del sistema immunitario, sia nel recupero post-operatorio dei pazienti che durante il trattamento ...

