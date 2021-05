Tuffi, Europei Budapest 2021: Santoro e Pellacani d’oro nel sincro misto trampolino 3m. Argento Germania, bronzo Russia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Impresa per l’Italia nella finale dei Tuffi sincro misto dal trampolino 3m agli Europei di Budapest 2021. La giovanissima coppia formata da Chiara Pellacani (classe 2002) e Matteo Santoro (classe 2006) vince la medaglia d’oro riuscendo anche a sfondare quota 300 punti: sono infatti 300.69 i punti che permettono ai due Azzurri di terminare la gara davanti ai tedeschi Massenberg e Punzel, 294.27, e i russi Molchanov e Koroleva, 289.50. Pellacani e Santoro si sono resi protagonisti di una grande gara nel segno della costanza: infatti, la coppia è riuscita fin da subito a mantenere un distacco ridottissimo dagli avversari, chiudendo in crescendo. I 72 punti dell’ultimo tuffo hanno infatti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Impresa per l’Italia nella finale deidal3m aglidi. La giovanissima coppia formata da Chiara(classe 2002) e Matteo(classe 2006) vince la medagliariuscendo anche a sfondare quota 300 punti: sono infatti 300.69 i punti che permettono ai due Azzurri di terminare la gara davanti ai tedeschi Massenberg e Punzel, 294.27, e i russi Molchanov e Koroleva, 289.50.si sono resi protagonisti di una grande gara nel segno della costanza: infatti, la coppia è riuscita fin da subito a mantenere un distacco ridottissimo dagli avversari, chiudendo in crescendo. I 72 punti dell’ultimo tuffo hanno infatti ...

Esercito : #Budapest, ai campionati europei di #tuffi strepitoso successo della nostra atleta Caporal Maggiore Scelto Elena… - Eurosport_IT : Grandissima doppietta nel trampolino da 1 m agli #Europei di Budapest: oro a Elena #Bertocchi, bronzo a Chiara… - UnipolSai_CRP : Primo splendido oro per la nazionale italiana agli #europei di #Budapest2020!?? Elena Bertocchi torna sul tetto d'Eu… - DacekHide : Fatemi capire @RaiSport il motivo per il quale non facciate vedere la live degli europei di tuffi (con due italiani… - OA_Sport : Impresa pazzesca: 32 anni in due, sono stati perfetti, alla prima gara internazionale della carriera! -