Tuchel ha convinto il Chelsea | in arrivo il rinnovo di contratto

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Thomashail: l’ex Psg ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale di Champions League Thomashail: l’ex Paris Saint Germain ha dato una sterzata decisiva alla stagione dei londinesi, in lotta per le zone alte della classifica in Premier League e in finale di Champions League contro il Manchester City. Come riportato dal Daily Mail, ilsarebbe propenso ad offrire unditriennale per il tedesco che hatutti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

clabotta86j : Se non ricordo male, in una diretta radio di @Juveatrestelle Tacchinardi aveva detto che seguiva Tuchel dai tempi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel convinto

... poi di un clubdalle sue prestazioni. In ogni caso, come racconta, lui è concentrato ... dicon cui ho iniziato la stagione, e adesso di Pochettino che continua a credere in me. Quindi ...Esonerato dai francesi alla fine del 2020, poche settimane dopoè stato scelto dai Blues ... che ha fatto bene in Premier League e hain Europa, eliminando Atletico Madrid, Porto e ...Edinson Cavani has signed his contract extension with Manchester United, here we go! L’uruguaiano, dopo le ottime prestazioni nell’ultima parte di stagione, ha convinto e punta con il Manchester la Pr ...All'Etihad Stadium va in scena l'antipasto della finale di Champions: in caso di successo sul Chelsea, il City vincerebbe la sua settima Premier.