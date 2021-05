“Tsunami”: arriva il nuovo album di Modì (Di mercoledì 12 maggio 2021) arriva un nuovo disco per Modì. Si intitola Tsunami ed è un omaggio al quartiere che l’ha adotatto. “Tsunami”: che disco è? Tsunami raggruppa le sonorità caleidoscopiche della musica wave e dell’elettronica di fine anni ’70 e inizio anni ’80. Ritroviamo nei brani l’uso di strumenti dell’epoca, come field recording e sample. Si tratta del quarto album per Giuseppe Chimenti, in arte Modì, cantautore calabrese di adozione romana. Il suo ultimo lavoro discografico risale a tre anni fa e si intitola Testa di balena. Con questo ultimo disco, Modì decide di mettere in campo tutte le sue arti. Il cantautore, pittore e artigiano, dà così vita a un album ricco di rimandi e simboli. Tra riferimenti cinematografici e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021)undisco per. Si intitolaed è un omaggio al quartiere che l’ha adotatto. “”: che disco è?raggruppa le sonorità caleidoscopiche della musica wave e dell’elettronica di fine anni ’70 e inizio anni ’80. Ritroviamo nei brani l’uso di strumenti dell’epoca, come field recording e sample. Si tratta del quartoper Giuseppe Chimenti, in arte, cantautore calabrese di adozione romana. Il suo ultimo lavoro discografico risale a tre anni fa e si intitola Testa di balena. Con questo ultimo disco,decide di mettere in campo tutte le sue arti. Il cantautore, pittore e artigiano, dà così vita a unricco di rimandi e simboli. Tra riferimenti cinematografici e ...

Advertising

lostatoincrisi : (segue) 'Non si può parlare di una pandemia come di una guerra. Spari alle persone al posto di combattere. La metaf… - ElBuffi82 : RT @notrealsebaros: @ElBuffi82 No Carlo non dire certe cose che già Cesenatico è in fiamme se continui così arriva uno tsunami in quella zo… - FredtheFake : RT @notrealsebaros: @ElBuffi82 No Carlo non dire certe cose che già Cesenatico è in fiamme se continui così arriva uno tsunami in quella zo… - notrealsebaros : @ElBuffi82 No Carlo non dire certe cose che già Cesenatico è in fiamme se continui così arriva uno tsunami in quella zona - hazsangels : Ho messo un attimo la live per vedere sto razzo e questo che commenta ha detto subito “eh se casca in mare è un bel… -