Truffe agli anziani con identità rubate e conti svuotati per centinaia di migliaia di euro | 3 arresti a Taranto

Advertising

lapiazzaweb : ?? I carabinieri invitano alla massima attenzione tutti i cittadini della provincia di #Rovigo?? - anteprima24 : ** #Truffe agli #Anziani, messo a segno un colpo nell'Avellinese: denunciate due persone ** - neifatti : Truffe agli anziani, denunce e controlli - infosenzafiltro : Occhio agli #influencer, il 55% ricorre a frodi e truffe. Un dato di @hypeauditor che allarma aziende e investitori… - TargatoCN : Approvazione bipartisan della legge regionale per dare un sostegno agli anziani vittime di truffe -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe agli

La Piazza

... i criminali informatici sono in grado di rubare denaro e informazioni personaliutenti. I ... Anche Bitdefender Antispam Lab ha individuato similicon sondaggi/regali apparentemente ...Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l'iniziativa "Difenditi dalle", principalmente rivoltaanziani, potenziali vittime di truffa, ma anche a tutti gli operatori ...I due provvedimenti sono stati votati in Consiglio regionale ieri, martedì 11 maggio, il consigliere Marello esprime soddisfazione ...Truffe agli anziani con identità rubate e conti svuotati per centinaia di migliaia di euro: sarebbe questo lo scenario delle indagini che, a Taranto, sono sfociate nell’arresto di 3 persone da parte d ...